特斯拉(Tesla)和推特的老闆馬斯克(Elon Musk)在周三一度讓出世界首富的頭銜，據富比士(Forbes)的報導，主要原因在於馬斯克持有的特斯拉價值大幅縮水，他並且將440億美元押注到推特。

法國奢侈品集團LVMH的老闆阿爾諾(Bernard Arnault)在周三曾奪下全球首富寶座，但是目前又退到第二位。根據富比士周四最新的資料，阿爾諾目前個人財富為1853億美元。

馬斯克自2021年9月以來，一直是富比士排名的榜首，目前最新的淨資產為1857億美元，些微差距，略勝阿爾諾。

自馬斯克今年早些時候提出收購Twitter的報價以來，特斯拉股價已下跌逾47%。

11月8日稍早時，馬斯克的淨資產跌破2000億美元。

特斯拉的市值已經縮水近一半。馬斯克的淨資產從他4月競購推特以來，也已經縮水約700億美元。馬斯克也在10月以130億美元的貸款和335億美元的股權承諾，完成對推特的收購。