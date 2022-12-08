中共政治局會議近日在北京召開，為明年的經濟政策定調後，下周召開的中央經濟工作會議，將討論更具體詳細的經濟政策和目標。外媒引述消息指，工作會議將於下周四召開，討論明年GDP和預算赤字目標，而基於當前房地產市場去槓桿成效，當局計劃淡化「房住不炒」原則，並將在會上釋出更多支持房地產市場發展的信號。

其中一位知情人士稱，全力扭轉房地產下滑態勢，盡快恢復房地產市場正常運行將被監管當局放在更重要的位置。一位知情人士稱，在本次會議上可能會明確，中國持續多年的房地產市場去槓桿完成階段性目標，下一階段的重點是支持居民合理購房需求。

自2016年以來，中央經濟工作會議一貫強調「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。」這彰顯了北京當局決心遏制房地產市場投機行為、控制房價的決心。

為2023年經濟工作定調的中共中央政治局會議已於周二（6日）召開。新華社發布的會議通稿未直接提及地產領域政策。