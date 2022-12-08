桃園市以1區1座公園旗艦型共融遊戲場為目標，市府針對遊戲場的設計與設施內容皆會辦理工作坊、說明會等聽取地方意見，每座旗艦型共融遊戲場有著不同主題，目前擇定11區建置。其中八德區旗艦型共融遊戲場選址於楓樹腳公園，將於16日動工，近期有民眾反應看到像是變電站或通風井的突兀裝置，對此工務局解釋，民眾所見的設施是通風井，未來周遭會建置成複合式停車場。

工務局指出，公園旗艦型共融遊戲場目前已完工的有龜山區中正公園、觀音區水之丘主題公園及大溪區埔頂公園，正在施工中的有大園區華興池公園生態綠化與設施活化景觀營造工程及龍潭區綠杉林公園景觀工程，前者將於明年初完成公園部分並開放使用，全案將於明年3月23日完工，後者預計將在明年7月1日完工，其餘仍在細部設計及發包等階段。

近期有八德鄉親反應，經過楓樹腳公園旗艦型共融遊戲場看到正在施工中，以為是市府效率變好，沒想到卻發現正在施作的是變電站或通風井等突兀裝置。工務局回應，楓樹腳公園旗艦型共融遊戲場將於16日動工，由於緊鄰綠線捷運，民眾所見的設施是通風井，未來周遭會建置成複合式停車場，預計提供給到公園遊玩的民眾免費停車。

工務局說明，為讓在地民眾參與設計過程，建置楓樹腳公園旗艦型共融遊戲場前曾辦理問卷調查、設計說明會等，盼打造出民眾心中期待的遊戲場，最後公園主題訂為「打造自然休憩、綠意、與動物相伴，我們的楓樹腳」，規畫建置長頸鹿兒童遊戲塔、高架棧道與帶狀遊戲場、溜索、分齡遊戲場及籃球場等遊具。