台北市警察局交通警察大隊今天公布今年1至11月發生24小時內死亡之道路交通事故57件、死亡57人，較去年同期減少8件、9人。但近3個月行人死亡交通事故較去年同期增加6件、增幅150％，其中行人自身有違規行為比例占9成，包括闖紅燈、沒走斑馬線。

交大指出，今年1至11月發生24小時內死亡之道路交通事故57件、死亡57人，較去年同期發生65件、死亡66人，減少8件、9人。

交大表示，細部統計發現，9至11月共計發生25件、死亡25人，占整體件數43％，另與去年同期比較發生增加7件、死亡7人，明顯異常；分析異常類型以行人死亡交通事故發生10件、死亡10人，較去年同期異常增加6件、死亡6人，增幅達150％，為一大警訊。

交大分析行人死亡交通事故可能之肇事原因，發現行人自身有違規行為比例占9成，主要行人違規行為態樣為，不依號誌指示穿越道路(闖紅燈)、擅自穿越道路(在畫有雙黃線或設分隔道之路段中穿越)，以及未行走行人穿越道(肇事地點周邊100公尺內設有行人穿越道之路段中穿越)。

交大表示，年終各項社交活動逐漸恢復常態，本市道路人、車潮逐漸增加，又冬天時節晝短夜長，晨昏時段天色光線不佳，車輛駕駛人容易疏未注意來往行人。

北市警交通大隊為守護用路人行的安全，除加強取締易肇事違規項目，包含「違反號誌管制」(闖紅燈、未依號誌指示左右轉)、「行人違規」、「車不停讓人」等項目外，特別呼籲用路人駕車行經路口應遵守號誌管制、減速慢行，轉彎時務必確實禮讓行人穿越道通行之行人，同時亦提醒行人應在人行道或行人穿越道通行，切勿違規穿越道路。