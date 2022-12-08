表格： 台大國發所論文高度雷同

表格： 台大國發所論文高度雷同

國安局局長陳明通指導台大國發所學位論文引發爭議，本報發現，陳明通指導（或擔任口試委員）的20本碩博士學位論文，竟都從同一份調查數據拆分而來，即台大東亞中心「亞洲民主動態調查」，形同「一魚20吃」。進一步探查發現，這20人除了名嘴、主播之外，還有刑事局、調查局、行政院、外交部等人員，以及綠營立委助理、民進黨婦女發展部主任等。

本報實地走訪國家圖書館及搜索國圖的全國博碩士論文資訊網「台灣碩博士論文知識加值系統」，發現陳明通任教台大國發所時，其指導的19名學生，及擔任口試委員的1名學生，將台大胡佛東亞民主研究中心2000年到2018年「亞洲民主動態調查」的5波調查，切割成20個論文題目；論文的研究方法、資料，包括整個論文架構都雷同，幾乎是一個模子印出，只有論文主題關鍵字更改，宛如量販出產的「論文工廠」；且20本論文的口試委員也高度重疊。

值得一提的是，這些學生有許多人是同一年畢業，例如2020年有6人，2019年3人，2018年5人，2016年3人。不知為何同一年出現這麼多本研究方法、資料及整個論文架構都高度雷同的學位論文，指導教授都不覺得有問題，口試委員也讓其過關？

另根據台大國發所去年公布實施的修業辦法修正版，該所「兼任教師指導每學年度入學……與碩士在職專班合計不得超過5名」。而這20人當中唯一未獲陳明通指導、僅獲陳明通擔任口委的黃詩卉，此前也遭新黨副發言人游智彬質疑，是否為了避免超過國發所指導學生人數限制，找了2位指導教授來當人頭？游智彬並說，學術可以像工程一樣，得標之後轉包嗎？

本報搜索後也發現，20本論文的作者除了資深媒體人、名嘴康仁俊，以及總統府副秘書長黃重諺的前主播妻子林秉儀，還有2位法務部調查局調查員，1位法務部台北市調查處專員，1位刑事局股長，1位台灣高等檢察署科長，1位台北市政府文化局薦任公務人員，1位外交部外交及國際事務學院工作人員。

此外，民進黨婦女發展部主任許嘉恬，以及 2018年代表民進黨參選新竹縣第1選區市議員的王誠緯，也列名其中。王誠緯曾擔任剛辭去內政部長一職的徐國勇擔任立法委員時期的助理，以及新竹市小英之友會副秘書長。