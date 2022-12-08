疫後首次實體舉行的第41屆世界不動產聯盟(FIABCI)全球領袖高峰會，本週登場，全球不動產界領袖及代表齊聚高雄，高雄市副市長林欽榮以「綠色復甦經驗分享」為題演講，呼應本屆高峰會主題「綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery」，介紹高雄17項城市建構綠色復甦過程、5項淨零轉型策略及獲得APEC、IDC智慧城市大獎、9個全球卓越建設獎得獎案例。

高雄市副市長林欽榮以「綠色復甦經驗分享」為題演講，呼應本屆高峰會主題「綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery」。

林欽榮分享了從2008年至去年2021年高雄市曾獲得全球卓越建設獎的案例。

FIABCI全球領袖高峰會是首度在高雄舉辦，為了呼應聯合國提出17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）及本屆高峰會－綠色復甦．美好生活Better Lives With Green Recovery主軸，林欽榮以流利英文，向來參加400位不動產界領袖及代表，以「高雄綠色復甦的蛻變」（Green Recovery - City of Kaohsiung）為題，介紹高雄。

首先，林欽榮以介紹高雄市自然人文景觀及城市背景為開場，提出高雄港貨物吞吐量佔台灣6成以上、完善的公共運輸系統等，在國家級半導體S廊帶佈局上，以亞洲新灣區作為高雄轉型的主引擎，打造創新產業聚落、智慧科技產業驗證展示區等方式，作為新南向智慧城市輸出基地。

透過「綠色復甦打造更美好生活」為主題，林欽榮列出幾項成果，如高雄鐵路地下化後騰出的鐵路廊道則規劃為市民休憩運動園道、台灣首座通車營運的輕軌運輸系統以形塑高可居性及有效率的永續都市型態與土地利用為建造方針。最後則是打造1萬5,000戶社會住宅，強調集綠建築標章、智慧建築標章以及耐震標章於一身，提供市民兼具智慧、健康及節能減碳的高品質住宅。

為了加速推動綠電設置，建構綠能科技潔淨能源，特別成立「綠電推動專案小組」，以太陽光電為主軸，依據「節能、創能、儲能」三大面向，提出6年設置1G(1000百萬瓦)之目標，期能降低對石化燃料之依賴及空氣污染，每年減碳236.3萬噸(相當於1,180座高雄都會公園之固碳量)，並帶動太陽光電上、中、下游500億元之經濟產值，目前全市有300餘所公有校舍設置太陽光電，數量為全國第一，港都高雄市的無限豔陽，充分的日照，正好可以成就一個新的綠能產業體系。

第三主題以「淨零政策與行動」為題，探討高雄2050淨零轉型、目標與策略，並強調智慧城市的推動，必須是以人為本，透過科技帶來的便利性，給予市民朋友更好的城市生活體驗。

論壇尾聲則分享了從2008年至去年2021年曾獲得全球卓越建設獎的案例，展現高雄市在綠色、智慧城市發展的努力與成果，使市民能感受多樣化使用性的城市地景。

下午時段邀請國外貴賓前往高雄流行音樂中心、高雄環狀輕軌以及i-Ride高雄的參訪，充份呼應了林欽榮在論壇中所提及「高雄是以永續都市發展理念出發」，使國際貴賓在實際參訪時更能了解高雄轉型發展的核心價值。(記者張雅雲/高雄報導)