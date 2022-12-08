2022世界羽聯BWF年終總決賽，小組賽首場吞敗的寶島一姐戴資穎，第2場面對泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan）有必勝壓力，小戴22比20、21比16勝出，目前1勝1敗，爭取晉級4強仍有機會。

首局雙方分數接近，11次戰成平手，也多次互換領先，戴資穎先20比18握有2個局點優勢，不過布莎南硬是逼到「丟士」，但小戴再度施展靈巧手法，將球打出角度，讓布莎南難以回擊，小戴連得2分以22比20先下一城。

第2局一開始戴資穎3比1開局不錯，中段布莎南曾追平過，但小戴來是帶著11比9領先進入技術暫停，回到場上小戴持續維持領先，也繼續打出一些讓布莎南難以迅速回擊的近身球追加分數，或是把布莎南角度調開，小戴20比15取得5個賽末點優勢，布莎南雖救回1個，但最後還是小戴順利帶走勝利。

今年年終賽小組賽戴資穎首場不敵中國大陸何冰嬌，第2場擊敗泰國布莎南，目前1勝1敗，9日小組賽最後一場對上泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon），戴資穎仍會全力求勝。