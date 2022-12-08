台股11月展開強勁反彈，證交所今（8）日公布，11月證券商承作定期定額投資金額為55.29億元，較10月的54.53億元小幅增加0.76億元，且是自2017年1月16日開辦來，第三高表現。

證交所並公布11月台股集中市場成交量週轉率為8.4％，較10月6.86明顯增加1.54個百分點；11月市場當沖成交值占比40.92％、平均每日當沖戶數93,139戶，分別比10月的41.8％下降、83,806戶減少；另ETF成交值占比5.47％，較10月的6.88％明顯下滑。

隨著11月台股價量齊揚，內資也大舉回籠，11月自然人成交值比重則上升至56.95％，比10月的52.74％大增超過4個百分點。但證交所另一個統計資料則相當有趣，11月有交易戶數只有246萬2,329戶，比10月的253萬8,469戶，掉了76,140戶，顯示內資回流主要集中在大戶及中實戶等，散戶並未明顯回籠。

外資與內資在台股進出，呈現翹翹板變化，11月外資成交值比重下降至33.63％，比10月的36.73％減少3個百分點。不過，外資11月買超台股1,867.6億元，是史上第五高買超紀錄，造成成交值比重下滑，主要是因外資11月賣少買多。