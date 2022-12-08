資本市場波動太大，八家壽險公司陸續宣布進行金融資產重分類，第一金人壽8日宣布，將在明年1月1日進行重分類，以9月數字推估，淨值可增加25億元，第一金人壽亦是第八家宣布要重分類的公司。

因為各國央行升息對抗通膨，造成債券殖利率大反彈，債券評價大幅下跌，重創壽險公司的淨值，先前已宣布要在10月1日進行金融資產重分類的，已有國泰人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽及保誠人壽，主要是將公允價值進其他損益（FVOCI）項下的債券，分入攤銷後成本（AC），即將債券由市價改為投資成本列帳，六家公司淨值因此增加6,809億元。

三商美邦人壽6日董事會亦通過，要在明年1月1日進行金融資產重分類，若依9月底財報評估，稅後淨值可增加60億元，但實際影響數仍要看年底資本市場變化。

連同第一金人壽，已有八家壽險公司決定要金融資產重分類，八家公司9月底總資產共23.16兆元，占所有壽險公司的67.63％。