日本政府預定12月中旬修訂《國家安全保障戰略》等「安保3文件」，將寫入可擁有「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）。共同社8日報導說，美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）就日本政府力爭擁有反擊能力稱，「對自衛持有信心，對於粉碎中國的野心是好事」，表態將全面支持。美國考慮到中國和北韓，將進一步擴大與日本的合作。

柏格7日在華府舉行的與國防專業媒體會議上，就日本致力於強化防衛力的舉措表示「對於美國而言也很好」。他還強調：「防衛力若得到加強，威懾力也會提升。」

日本首相岸田文雄5日指示，日本從2023年度起的5年防衛經費總額將增至約43兆日圓（約新台幣9兆8508億元）規模。若跟現行5年總額27兆4700億日圓相比，成長幅度超過5成。執政自民黨和公明黨2日達成共識，同意擁有以自衛為目的摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力。

有關防衛費增額，美國國務院發言人普萊斯在7日的記者會上指出，「最重要的是與盟友協調，增強威懾力。」他表示東亞的安全風險「明顯」高漲，將透過美日、美日韓三國合作來應對北韓等威脅。