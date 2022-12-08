剛跟雙11說再見，馬上就要迎來同樣精彩的「雙12」優惠檔期，全國電子（6281）祭出自12月8日至13日、為期六天的特惠折扣，馬不停蹄的破盤下殺為的就是希望消費者用最划算的價格購入理想商品，讓在雙11沒買夠、想要在年末汰舊換新的消費者，可以好好把握。

歡購雙12祭出指定家電最高狂降20,000元、全館家電9折；滿額享1元放大術「+1元精選商品任你選」精品家電大方送；指定筆電／桌機68折起，再送限量幸運福箱抽iPhone 14。且綁定LINE會員後，還能夠天天抽最高2,000元的折價序號，馬上現買現折，回饋多更多！

全國電子指出，其實秋冬時節裝空調正是最佳時機。在全國電子本身享有家電優惠外，還有「買空調即刻場勘安裝不用等」的服務，明年1月7日前綁定LINE好友，並在全國電子LINE上預約空調免費場勘，安裝完成將由 LINE推播送出4,000元的折價序號，讓消費者過年除舊布新再去換購冰箱、洗衣機、電視等大家電。

此外，空調原廠回饋最高8,000元，還有總統級空調精緻安裝與八年免費延長保固，周末再享環保集點獨家加碼10倍送，最高回饋2,000元，還可以申請政府貨物稅減徵，最高退2,000元。

除了空調破盤下殺外，全國電子指出，指定冰箱／洗衣機75折起，再享五年免費延長保固，滿額還贈送獨家好禮；指定電視79折滿額享好禮多選一，有機會再拿小家電。