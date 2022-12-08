台灣中油公司配合國家2050淨零碳排大目標，提出「優油、減碳、潔能」三大轉型策略。其中，供應國內主要石化原料的石化事業部，祭出多項減碳計畫，以「燃燒塔氣體回收裝置（FGRS）」為例，去年起投入11億元裝設，工程進度已達到8成，預計2023年初完工運轉後，每年可減少約7萬公噸的溫室氣體排放。

中油說明，「燃燒塔氣體回收裝置」可將廠內生產過程中的廢氣回收作為燃料氣，降低溫室氣體的排放及對天然氣的依賴，同時達成循環經濟（再生料替代原生料模式）及節能減碳的目的。

另方面，近年來，石化事業部投資逾30億元，推動多項溫室氣體減量措施，以減少工廠對環境的影響，包含製程改善、設備更新、能源節約管理、碳捕捉與封存等，已減少68.1萬噸的溫室氣體排放，相當於1750座大安森林公園的年碳吸收量。

面對永續淨零碳排，中油強調，無法單打獨鬥，正結合內部核心技術及外部產、官、學、研的量能，發展低碳能源及高值化技術，以期能為友善環境及永續經營盡更多心力，從煉油石化公司蛻變為「潔淨能源與高科技原料公司」，達成2050淨零碳排目標。