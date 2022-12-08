國民黨在2018年向不當黨產處理委員會申請，以中央投資公司股利、欣裕台公司減資款及拍賣2家公司股權來支付680黨工的退休金9億8194萬176元，黨產會認為不符合規定決議駁回，國民黨不服處分提起訴訟，台北高等行政法院8日判決駁回國民黨的訴訟。可上訴。

本案是因黨產會在2018年6月26日收到國民黨申請動用其對中央投資公司之2015年度股利1億3602萬0216元、2016年度股利7億364萬2273元及欣裕台減資款11億3966萬2489元及拍賣這2家公司股權，以支付退休勞工汪大華等680員退休。

黨產會審查後，認定國民黨的申請不符合黨產條例第9條第1項但書規定，決議駁回申請，國民黨不服提起行政訴訟，請求撤銷黨產會處分。

台北高等行政法院認為，依據黨產條例第6條「認定」為不當取得財產，旨在命政黨將不當取得之財產移轉予國有、地方自治團體或原所有權人所有，國民黨所持有中投公司及欣裕台公司之股權，被認定為不當取得之財產，就不能擁有處分權並申請動用款項及拍賣股權，判決駁回。