台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）8日公告今年11月合併營收4.28億元，累計今年前11月營收49.89億元，年增22.68％。

東哥指出，儘管今年整體經濟環境受高通膨、及戰爭等因素影響，而有所波動，但，物價齊漲並未影響富豪對精品的消費意願，整體奢侈品景氣未見降溫。

東哥表示，由於東哥專注於自有品牌經營，累積高品牌忠誠度的客戶群，並掌控訂價力，加上高效能生產模式等營運優勢，財務獲利能力超越多數國際精品集團。