大陸持續鬆綁疫情防控措施，消費旅遊等被看好是開放後首波受益族群。在旅遊方面，日前大陸多省市放寬跨省流動管控措施，帶動新一股旅遊狂熱，業者看好包括東北滑雪等商機有望成趨勢。

綜合陸媒報導，包括旅遊大省海南等地在日前放寬跨省流動管控限制，大幅縮短核酸檢測頻率等限制，加上當前大陸逐漸放鬆疫情管控相關措施，以有一波年底旅遊人潮興起。陸媒統計，旅遊平台上相關航班、火車、酒店住宿查詢與下訂量飆增，熱度更高於此前大陸「十一」長假。

對於大陸的旅遊現況，Club Med台灣珂境總經理劉育慧指出，就算是疫情這幾年，當地民眾的旅遊熱情一直都存在，年內長假期間的境內遊風氣仍蓬勃，Club Med旗下度假村住房率也多有8成～9成。雖然受限於邊境政策鮮少外來遊客，但仍展現出強大的旅遊內需能量。

劉育慧指出，此前疫情管控期間帶動了大陸近郊旅遊的興起，Club Med旗下負責短途郊區旅遊產品線的Joyview今年熱度很高，北京近郊延慶的相關行程，更出現熱門日期住宿費用逾人民幣1萬元的盛況。

隨著大陸疫情管控放寬，當地民眾旅遊規劃有望從近郊遊轉向更長途的跨省遊，劉育慧認為，包括滑雪等項目可能會是下一波趨勢，目前正值冬季雪季，且年初的北京冬奧加上2018年的平昌冬奧，已讓整個亞洲市場對滑雪的興趣度與投入度更高，大力推廣冰雪運動的大陸在相關報告中，預計2025年當地滑雪旅遊人數將超過5億人次。

在此背景下，Club Med近年在大陸積極進行滑雪方面的布局，今年初長白山度假村正式開幕，在上個雪季的住房率也有亮眼表現。劉育慧表示，目前Club Med在大陸東北有三座雪場，包括適合高手與專業玩家的亞布力雪場，適合親子闔家體驗的北大壺雪場，以及能同時享受滑雪與溫泉行程的長白山雪場，用豐富的產品陣容迎接開放後的旅遊商機。