九合一選舉國民黨高雄市議員獲得29席，在高雄市長選舉失利的柯志恩8日對正副議長選舉說，在議會不管是議長或副議長，都應該由國民黨籍議員出任，這樣才能發揮監督力量，幫市民監督市政、看緊荷包。

柯志恩下午到岡山區勵志新城謝票。對於正副議長選舉，柯志恩說，這次藍營拿下29席議員，在議會是最大黨。執政黨是高雄市長陳其邁領導的市府團隊，不管國民黨推出哪位議員競選議長，她誠心希望議員要同心協力，取得無黨籍議員的支持，讓國民黨籍議員順利拿下議長。

在謝票的致詞中，柯志恩指出，國民黨如果這次選完就沒了，那以後也不用玩了。經歷這場選舉，不管未來是誰代表國民黨出來選舉，可以站穩40％的支持率，甚至突破50％。

柯志恩並感謝民眾的支持，她說，從民眾投注給她的期望的眼神，過去國民黨曾經帶給這塊土地堅韌的力量，也給中華民國非常多的基礎建設，給予民眾穩定、正道的生活。大家對國民黨的期許，投射在柯志恩身上。她會為國民黨奮戰到底。