為提供高雄港區路況資訊予用路人參考，臺灣港務公司建置「港務168─高雄港區路況即時資訊網」(下稱港務168)，為提升使用者方便性，提供手機版App(服務網址：https://tipc168.twport.com.tw)，使用者無須透過應用程式商店下載安裝，可立即新增至個人手機桌面即時查閱路況資訊，期藉此推廣以提高相關業者使用率。

臺灣港務公司為推動臺灣港群轉型智慧港口，提出「臺灣港群Trans-SMART計畫(Transform Sustainable, Modern and Advanced ports with Revolutionary Technology)」，期許以智慧科技提升我國港埠作業安全與效率。

臺灣港務公司指出，洲際貨櫃中心為高雄港區近年重點發展區域，未來將帶來可觀的貨量，亦伴隨大量車流量之轉移，港務公司重視且關切港區交通議題，著手規劃因應方案，港務168於2022年中旬啟用服務至今，已累計近4萬次使用人次。

為提供港區路況資訊予用路人參考，港務168運用AI智慧影像辨識及大數據分析，將相關資料轉換為量化及視覺化資訊，即時呈現港區交通現況，港務公司亦與高雄市政府交通局進行資訊交換，期發揮港區交通協控之綜效。(記者張雅雲/高雄報導)