淡北道路台北段今首度送進台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審查，因有諸多設計待修，或是設計理念待補齊，故此次審查未過，主席、台北市都發局副局長羅世譽指示待修正後再送都審會討論。

台北市都審會今天開會，共審4案，其中第1案為備受矚目的淡北道路台北段，都審委員王秀娟說，該案長時間有爭議，此次是首度送入大會，她身為環境景觀專業人士，不樂見交通工程影響周邊環境，不過環評已過，申設單位應設法說服民眾，並努力從設計降低對環境、景觀的衝擊。

申設單位說，北投區大度路西側端點和中央北路路口擬設30公尺、6車道道路，理論上行人可順利通過行穿線，但若設置庇護島可能影響車輛轉向，但王秀娟認為，行穿線有起伏過多等狀況，這樣的設計對行人友善嗎？而庇護島是基本要求，本應解決。

王秀娟認為，高架橋下有大量鋪面沒有必要，申設單位應提出減緩環境影響的對策，並思考如何努力達到淨零排放，也要注意設計帶來的視覺衝擊，因此建議可簡化橋體周邊色彩。

申設單位聽聞後並無異議，表示會採納委員意見再研擬，經羅世譽指示，該案後續將經過修正，再送都審會討論。

淡北道路都審王秀娟淨零排放衝擊視覺