擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨雌性成年個體，動物體長約2.68公尺，個體消瘦虛弱，身上有多處傷痕及左眼有血腫情形。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨雌性成年個體，動物體長約2.68公尺，個體消瘦虛弱，身上有多處傷痕及左眼有血腫情形。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府今（8日）清晨獲報，發現有活體成年鯨豚擱淺在蘇澳無尾港沙灘，救援團隊隨即到場搶救，因鯨豚個體虛弱，經專業醫療人員評估預後不佳，最終採人道處置，後續將進行病理解剖以進一步瞭解擱淺原因。

縣府表示，今日通報無尾港沙灘有成年鯨豚擱淺，海洋委員會海洋保育署宜蘭保育站、海巡署北部分署第一岸巡隊第一機動巡邏站、縣府與中華鯨豚協會到場救援，擱淺鯨豚為侏儒抹香鯨雌性成年個體，動物體長約2.68公尺，個體消瘦虛弱，身上有多處傷痕及左眼有血腫情形。

該侏儒抹香鯨屬於較容易緊迫物種，經綜合醫療評估，其復健及治療預後不佳，基於個體動物福利考量進行人道處置，後續由協會帶往崎頂救護站進行病理解剖，希望透過病理解剖瞭解鯨豚虛弱擱淺的原因，以作為相關海洋保育工作的重要參考。

縣府呼籲，由於鯨豚屬保育類野生動物，若有發現鯨豚擱淺，可立即通報海巡署通報專線118、宜蘭縣政府為民服務專線1999或（03）9251000分機1530~1540處理，共同維護海洋生態環境，為海洋生態盡一份心力。