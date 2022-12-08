高雄市政府鼓勵在地企業研發創新，每年執行「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」，去年共核定52件，補助總額達3,529萬元，促成投資總額達8.35億元，獲SBIR計畫補助研發「自動防洪百葉通風窗」的代成科技，研發成果已獲日本、香港、澳洲等國超過千萬元訂單。

高雄副市長羅達生8日在SBIR計畫成果發表會指出，高雄市SBIR推動14年來補助逾900家企業投入專案研發，累計補助額達6.8億元，帶動投資額超過23億元。

他說，高雄市中小企業約18萬家，110年有232家提出申請、52家獲選、補助金額超過3,500萬元，希望透過政策工具引領中小企業投入創新研發，發展高附加價值的斜槓市場。

代成科技閘門董事長劉揮烘表示，去年獲SBIR計畫補助研發「自動防洪百葉通風窗」，研發成果已獲日本、香港、澳洲等國超過千萬元訂單。

他認為，氣候變遷是全球課題，突發強降雨已成常態，自動防洪百葉通風窗能在洪災第一時間將水阻絕，目前已取得台灣發明專利，並通過美國工業及商業財產損失防護產品的FM認證，符合JIS WS-6防水最高等級，更榮獲全球百大傑出創新技術發明獎、111年創新技術研發總統科學獎等殊榮。

以國內首家自製「紅外線光學式晶圓全表面厚度掃描儀」獲表揚的民利國際總經理林振成則說，目前也與國內半導體終端客戶，簽署合作意向書，成功打入大廠供應鏈，將為高雄半導體生態系注入新量能。

高雄經發局長廖泰翔表示，高市府自97年起推動地方型SBIR計畫，促進傳統產業結合創新科技、數位轉型與跨域合作，帶動企業轉骨邁向高值化發展。110年度獲獎的11家企業為大鎪科技、代成科技閘門、巨力搬家、民利國際、仲鈜科技、里特材料、哇哇科技、珍福食品、創夏設計、渼佳帝生物科技、義澤科技等，在所屬領域導入數位科技、投入自主研發表現優異，獲評審一致肯定。