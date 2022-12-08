當前大陸為刺激消費推出包括汽車購置稅減半等優惠措施，大陸乘聯會8日發文指出，期望汽車購置稅減半措施延續至2023年6月或年底，這樣才能拉動車市成長，否則在沒有政策支撐的狀況下，預計2023年乘用車總體銷量會是零增長。

乘聯會表示，若沒有政策支持，預計2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發銷量增長1％。2023年預計新能源乘用車批發達到840萬輛，增30％。而2023年常規燃油車批發預計1,510萬，年減10％。

乘聯會8日也公布11月銷量數據，期間乘用車市場銷量164.9萬輛，年減9.2％；11月銷量月減10.5％，是自2008年以來首次出現「金九銀十銅十一」的月減狀況。在今年前11個月，大陸乘用車市場銷量1,836.7萬輛，年增1.8％，其中購車稅優惠政策啟動以來的6～11月年增139萬輛。

在新能源車方面，乘聯會數據顯示，11月新能源乘用車銷量59.8萬輛，年增58.2％，月增7.8％。期間大陸新能源車零售滲透率36.3％，年增15個百分點。