林青霞近日推出第4本書新書「青霞小品」，內容提及生活點滴，不過卻鮮少提到丈夫邢李㷧和女兒們，照片都沒放，對此，她接受訪問時也透露背後真正原因。

林青霞日前接受《TVBS看板人物》訪問，罕見提及丈夫和女兒們，透露家人都很低調，她也對他們非常有歉意，「因為我先生娶了我，他付出最大的代價，就是他有時候要在媒體上出現，那麼我女兒她們也不喜歡」，表示自己是禁忌的，不能寫他們的，不過「偶爾透露一點點，沒讓他們知道，也無傷大雅。」

其實，林青霞和富尪邢李㷧結婚28年，始終恩愛如昔，近年卻屢傳婚變，還傳她拿了80億的贍養費秘密離婚，但事後她以8字回應：「我的家庭幸福美滿」否認傳言，年初她在微博向粉絲拜年時，有人留言：「姐姐娶我，要不我娶姐姐也行」，對此，林青霞也回應：「你姊（姐）是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接回應婚變之謎。

近日，林青霞繼《窗裏窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》後，再推出新書《青霞小品》，日前出席新書發表會時，她被問到希望大家以什麼樣的角度閱讀《青霞小品》，林青霞謙虛表示「我也不是作家，也不是大明星，只是1個寫文章的人」。她也透露自己寫作不是因為演員身分，而是喜歡分享內心的感受而已。