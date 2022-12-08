國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選後聲請驗票，屏東地院8日傍晚裁定駁回，理由為「未達千分之3驗票門檻」，對此，蘇清泉表示，他還沒有收到通知，但他有提當選無效及選舉無效之訴，會藉此再要求司法驗票。

蘇清泉指出，當初他與律師就主張，廢票高達1萬3000多票、且過程有很多違法與錯誤，所以這個票數本身是不實在的，搞不好他們的差距是很小的，搞不好周的票是蘇的票，所以不能用行政驗票千分之3的限制標準來判定。

蘇清泉說，他已提選舉無效告屏東縣選委會、當選無效告周春米，如果他們同意的話就可以馬上驗票，但現在是「他們驗不起，不是我們輸不起」，其實光明磊落、坦蕩蕩地驗一驗，對他們是加分的，不曉得他們怎麼會怕成這樣，驗完票對他們來說絕對更有正當性。

他強調，現在有一半的人不相信他們，認為這場縣長選舉沒有真相，所以如果沒有驗票，周當縣長會做得戰戰兢兢，對她來說也不是件好事。

至於是否針對驗票部分提抗告，他說，會再與律師討論，如果沒有提抗告就直接提司法驗票。