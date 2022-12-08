全球品牌服飾廠庫存持續調整中，成衣代工廠11月營運受出貨動能降緩影響，儒鴻（1476）仍呈年減、廣越（4438）也只有2.82％的年成長；市場指出，這波紡纖景氣的恢復將視耶誕檔期銷售而定，最快，明年3月就可回溫。

儒鴻11月營收27.32億元，年減12.67％；廣越11月合併營收13.7億元，年增2.82％。

儒鴻主要客戶Nike目前相當積極的庫存調整中；UA、Lululemon的庫存調整應該也還需要一段時間。儒鴻指出，明年第一季品牌服飾廠庫存應會有較明顯的去化。

受惠前三季出貨量增及匯兌收益，雖然第四季營運保守；法人預估，儒鴻今年營運績效仍可創歷史高峰。

另一成衣代工大廠聚陽，第四季的訂單雖有短單、急單；不過受到品牌服飾廠庫存去化、長單減少下，已調整第四季出貨預估。

廣越指出，第四季為傳統淡季，在冬季服飾出貨高峰過後，營運會比第三季衰退，不過，預期在產品組合優化下，今年第四季營收獲利仍會比去年同期成長。

成衣代工廠認為，年底的聖誕節慶銷售季，將是景氣重要轉折點，在各品牌商都在強化行銷、促銷下，可從銷售成績觀察庫存去化情況。

儒鴻、廣越樂觀預期，明年第一季底產業庫存去化就會落底向上。