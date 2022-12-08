中國大陸去年4月發布境外註冊規定，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品等應在今年前完成註冊，但據農委會統計，目前我國有意銷至中國大陸的事業單位中僅有1家註冊合格、其餘仍在補件中或未申請，今天才會陸續傳出遭大陸禁止水產品。

據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，就算在今年禁止石斑魚後，仍是我國水產品第二大輸出地，一旦水產品銷陸管道遭禁止，勢必會全面影響漁民生計。

據農委會統計，中國大陸是我國水產品輸出第二大國，其中「魚類及其製品」去年就銷出6萬9254公噸、價值近1.5億美金，「軟體類及其製品」則賣出7萬5407公噸、價值達1.3億美金，水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高， 去年售出3959噸、價值達1.3億美金。

農委會副主委陳駿季表示，此次水產品銷陸受影響，主要與去年4月中國大陸要求各國產品至中國都要完成註冊相關，目前正循相關管道查證有無需要補件的地方，希望盡速完成未完成補件的部分，至於受影響的部分仍待後續查驗。