金鐘主持人廖科溢劈腿醜聞連環爆，雖然他發文表示爆料內容「部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」，仍不止，對此，他又發文道歉，認了「有了把柄在外遇對象手上」。

廖科溢透露上一段婚姻因自己沒有好好經營，加上聚少離多，因此他外遇了，「但無論什麼原因，我就是錯了，對於外遇對象我錯了，對前妻我更錯了，所以我當時道歉坦承，為此付出代價」，未料卻是惡夢開始。

因為他有把柄在外遇對象手上，「接下來是一連串的逼迫離婚與情緒勒索」，她坦言離婚後，原本要搬離前妻的家，但外遇對象說要幫他租屋，「一開始我確實婉拒，最後也不該答應，因為當時愚昧無知的認為，她也應該付出代價，而不是破壞家庭後全身而退。」

不過他這幾年感覺也過著「不得不」被控制的人生，「再加上拖延沒斷乾淨沒處理得宜。生活就這麼拖著被箝制著，工作也被箝制著，不時面對的是辦公室裡各種歇斯底里及威脅的狀況。」至於錢的事他也早完成匯款，但外遇對象還是不甘心爆料。

廖科溢承認，離婚後曾有過幾段短暫感情，「最後無疾而終，有的是不愛也勉強不來；有的是處理不好；也因為自己的怯懦及對過往的不坦承，而傷害了人，針對這點我很抱歉。至於所謂入骨的對話，是該段感情中戀愛時的對話。（但雙方分手了，實在也不必拿出來）」。

他也表示遇到秦綾謙後，他覺得終於找到值得他義無反顧且契合的真愛，所以才決定再次投入婚姻，「其實清楚知道有人會跳腳、有人會惡整，但自己幾度的不勇敢，讓曾經愛過我的人受了傷，也很抱歉。所以這一回我不能、也不想再龜縮下去，我要擺脫被控制住的人生，儘管代價超乎我的想像」。他也願意為了個人問題負責，他願意為個人問題道歉，也接受所有批評和指教，但希望別再波及他父母、妻子及其他家人。