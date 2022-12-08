彰化有輛遊覽車不慎闖入台74中彰快速道路的機車道，狹窄的道路導致遊覽車身與輪胎不斷摩擦護欄，整輛車上下搖晃，這畫面被PO上網也引起網友們紛紛討論；遊覽車誤闖入機車道的原因也曝光了，駕駛表示因為車子在彰化修好無線電後，要返回台中的途中，誤信導航才會走錯車道，而車身因為只有輕微擦傷，板金僅需要2千元。

據了解，遊覽車的柯姓駕駛是台中1間遊覽車公司新進員工，日前被安排將車子開到彰化修理無線電，豈料在回程的途中，因誤信導航將車輛開進台74中彰快速道路的機車道內，整輛車塞滿機車道，導致後方機車只能緩速跟著，對此，警方也表示違規遊覽車行駛在彰化台74中彰便道機車道，該大客車行駛公告禁行路段，嚴重影響用路，警方將依法舉發，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

而這段影片也被PO在「黑色豪門企業」臉書，引起網友留言「原來大客車路考這麼嚴格」、「翻車是不會啦，輪胎肚都快磨破了」、「厲害還有辦法一路嚕，到最後路變小那就腫了，進退兩難」、「司機在測車道寬度有沒有一致」、「這邊要上橋就很窄了，是吃了什麼讓他有開上去的想法」、「司機的心臟真的好強」。