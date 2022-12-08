針對國民黨立委鄭麗文今日在內政委員會質詢時，指吹哨者爆料空勤總隊今年8月受美方邀請前往夏威夷開會，但美方邀請3天，空勤總隊卻去了9天，質疑是藉機玩樂；空勤總隊下午也發布澄清聲明，強調絕無藉考察之名玩樂。

空勤總隊聲明指出，今年8月會同陸軍團隊受美軍邀請赴美參加專案議題研討會，15日至17日為美軍召開UH-60M直升機天鳶專案後續專案議題研討會，接續18、19日與陸軍團隊進行陸軍AH-64E直升機研討會，共計5天的時間。

空勤總隊強調，該次行程符合出國研究計畫規定，相關出國旅費覈實報支，絕無浮濫花費之情形。而美方該次會議將UH-60M及AH-64E等2型直升機專案會議合併召開，實際配合陸軍開會日期自8月15日至19日共計5天。

會議中間討2型直昇機消失性商源議題，空勤總隊與陸軍團隊共同與美軍探討及研議相關作為，皆符合公務開會計畫內容，沒有違反規定。出國相關旅費皆依行政院主計總處相關報支要點核銷，絕無藉考察之名玩樂、浮濫花費之事。