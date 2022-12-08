《光之屋》邀請民眾互動參與。（凌瑋隆攝／李工作室提供）

台灣旅法藝術家李明維新作《光之屋》，近日於甫落成於澳洲雪梨新南威爾斯美術館（The Art Gallery of New South Wales）「雪梨現代計畫」新館，正式對外開放。該作品為李明維的乘願之作，並與SANAA（妹島和世與西澤立衛聯合建築師事務所）共同創作完成。

《光之屋》為直徑六米的圓頂空間，與新館建築體延伸的花園和小徑結合，其中並由李明維打造了一尊以釋迦牟尼為身，觀音菩薩為相的銅鑄佛像。李明維並憶起6年前，他邀請妹島到巴黎的家中用餐，餐後妹島問起他對於《光之屋》的空間想像，他描述：「感覺像是在母親的子宮裡一樣，那種既親密又溫暖、私密又受到呵護，充滿能量又無限可能的空間」。語畢，妹島拎起餐巾紙上的草圖，細聲問：「明維，這樣可以嗎？」開幕前夕，妹島也親自前去《光之屋》體驗由夯土技法打造而成的空間。

李明維以參與式藝術見長，《光之屋》也不例外，美術館館長麥可．布蘭德曾表示，期待此作品不僅是觀眾可以沈思的空間，還是一件永久展示的參與式藝術作品。李明維構思，作品將與民眾共同完成：每天由策展人將一顆綴有藤飾的石頭，放在《光之屋》內佛像的禪定手印中。每次限一位民眾參觀，入內後脫下鞋子，民眾可以選擇在屋中沈思歇息，或與天光映照的佛像接心；若有所願，可向佛像祈求，帶走石頭作為信物；他日願成，重返此地，歸還石頭，接應他人之願。

《光之屋》中的現代佛像，原本李明維希望運用美術館藏佛像，幾經協調，在他回台探親期間，則透過友人認識了曾與雕塑家楊英風工作過的雕刻師黃興中，於是李明維毅然決定另打造一尊佛像，並在澳洲南天寺大雄寶殿加持祈福7天後迎回美術館進行了安座與灑淨儀式。《光之屋》的計畫也圓了李明維20多年前的夢，當時初出茅廬的他，受邀到澳洲展覽時曾向新南威爾斯美術館一尊館藏佛像暗自許願，希望來日願成之時再返該地還願。

試營運期間，已有美術館館員、志工、建築團隊等，受邀成為第一批觀眾，有志工分享《光之屋》因圓頂空間設計，內部的聲響十分特殊，彷彿聽到自己放大好幾倍的心跳聲。至於該計畫每日策展何時會將石頭放到佛像手中，則是全看緣份，一如李明維在此時完成計畫，他認為「一切因緣俱足」便順利成形。