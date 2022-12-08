受制油價下跌、大陸疫情管控起伏干擾，台聚集團11月營收全面走軟，月、年雙減。其中，亞聚（1308）因PE、EVA行情聯袂拉回整理，11月營收7.95億元，月減9.65％％，年衰退24.61％；前十一月營收89.85億元，年增3.89％，成為集團目前唯一整體營收仍處成長者。

此外，台達化（1309）受制ABS、PS行情下挫影響，11月營收11.83億元，月減9％，年衰退37.71％；前十一月營收167.21億元，年減12.96％。

台聚（1304）、華夏（1305）也隨PE、EVA、PVC報價連番下滑，11月營收46.97億元、10.45億元，月減7.32％、3.77％，並較去年同期減少31.28％、38.42％。前十一月營收610.56億元、162.62億元，年減7.46％、7.46％。

分析師表示，大陸封管拖累境內需求，當地廠商積極擴展海外市場增加出口量，加上美國外銷亞洲量增加，需求端印度傳統淡季效應，拖累PVC11月報價跌勢高於市場預期。在氣候趨冷，需求淡季，及廠商減產言恐虧損等多空因干擾，短線PVC恐延續區間盤整態勢。

華夏認為，大陸動態清零政策逐步鬆綁、並推出穩房市配套措施，可望刺激PVC需求，加上印度及孟加拉之基礎建設、農用灌溉後續備貨需求仍強，認為PVC價格將呈現L型復甦。搭配高價庫存陸續消化，明年營運有望較今年好轉。

此外，全球聚乙烯產能近年處於穩定增長的通道中，2014～2021年，PE年均增速約4.5％。2022年全球聚乙烯預計有603萬噸投產，增速6.58％；其中，大陸2022年PE投產預計295萬噸，增量11.29％，而需求增速預計放緩，供應壓力相對較大。