據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，就算在今年禁止石斑魚後，仍是我國水產品第二大輸出地，一旦水產品銷陸管道遭禁止，勢必會全面影響漁民生計，農委會副主委陳駿季表示，目前以魷魚、秋刀魚、午仔魚受衝擊最大。
據農委會統計，中國大陸是我國水產品輸出第二大國，其中「魚類及其製品」去年就銷出6萬9254公噸、價值近1.5億美金，「軟體類及其製品」則賣出7萬5407公噸、價值達1.3億美金（約台幣40億），水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高，去年售出3959噸、價值達1.3億美金。
據農委會統計，中國大陸在2021年為我國水產品第二大輸出地，就算在今年禁止石斑魚後，仍是我國水產品第二大輸出地，一旦水產品銷陸管道遭禁止，勢必會全面影響漁民生計，農委會副主委陳駿季表示，目前以魷魚、秋刀魚、午仔魚受衝擊最大。
據農委會統計，中國大陸是我國水產品輸出第二大國，其中「魚類及其製品」去年就銷出6萬9254公噸、價值近1.5億美金，「軟體類及其製品」則賣出7萬5407公噸、價值達1.3億美金（約台幣40億），水產品中又以「冷凍魷魚」價值最高，去年售出3959噸、價值達1.3億美金。
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