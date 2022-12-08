蕭薔展現高難度人面獅身變化式瑜珈動作。（珍世美學慈善基金會）

蕭薔穿上百萬金縷衣，秀出110公分長腿。

有「台灣第一美女」之稱的蕭薔，為2023年慈善年曆「珍世？馨」展現倒掛金鉤鱷魚式等高難度瑜珈體式，正當各界對她超越極限的動作嘖嘖稱奇之際，她透露在拍攝年曆前，默默熬忍半年肩傷之苦，幸虧動了手術，才讓她能順利發行第27年的慈善年曆。

蕭薔表示今年年初在為父親做例行居家整理時，右肩開始疼痛，無法伸展，穿脫衣服時有卡卡的感覺，她忍痛半年後才就醫，醫生決定為她做右肩關節擴張手術，「算是很簡單的手術，只是醫生一再叮嚀術後不要過度使用右手，至少休息3個月以上。」

她練習10多年的瑜珈及從未中斷的書法鈔經，也因此一度面臨暫停，「當下非常的無言，且平常不管有多忙碌，也會堅持寫完書法，再開始一天的行程。」她雖覺得錯愕，但依舊天天鈔經，因為鈔寫經文是她思念天上母親的方式。

肩傷期間，蕭薔的書法老師重新調整她的握筆書寫方式，瑜珈老師則是逐步幫助她重新找回練瑜珈的初心。經過沉澱，蕭薔的書法作品更顯氣韻不凡，且術後不到2個月，她就可以進棚為年曆拍照，以極限瑜珈動作震懾眾人，她淡然看待受傷，「是壞事，也是好事，全在心態跟一念之間。」