台鋼集團旗下特殊合金材料大廠精剛精密科技（1584）8日公告，11月份自結營收為新台幣1.79億元，較去年同期成長39.83％；累計前十一個月營收為15.09億元，較去年同期成長54.21％。

精剛11月份營收之產品組合，仍以鎳基合金及鈦合金為主，受惠於能源工業、油氣產業需求強勁及金屬原料價格的劇烈波動，使得今年以來營收持續向上攀升。此外，國外市場拓展有成，尤其歐洲地區新客戶業務開發成績斐然，帶動鎳基合金接單及出貨雙雙成長、業績亮眼，第四季出貨量可望優於預期。

精剛今年接單狀況持續穩定成長，尤以英國及德國市場出貨比重顯著提升，皆對新訂單與新產品做出貢獻。軍工及航太業景氣的強勁復甦亦進一步地推升接單及營收成長力道。

精剛致力於建構自有真空感應熔煉設備、鍛造及精整產線，供應產品尺寸覆蓋率趨於完整；同時專注在提供客戶良好品質產品與穩定出貨量能。未來將持續強化新技術開發進度、優化產品組合及提昇生產效能，滿足不同客戶需求，可望在疫控鬆綁、整體經濟回穩的情況下，取得良好經營成效。