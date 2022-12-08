嘉里大榮（2608）今（8）日舉行法說，營運策略以提升獲利能力為本，三大投資案將在明年陸續發酵，包含年初全面啟用以自動化輸送帶為主體的重新營業所，汐止營業所也將陸續加入常溫配送與醫藥物流之營運，興建中的前鎮營業所預計2024年啟用，將為南部綜合物流園區的重要基地。

嘉里大榮財務暨行政總處總經理阮慧雯表示，通膨、消費力下滑等因素衝擊供應鏈，公司自7月起推動經營策略變革，執行全面貨件標準化，優化服務品質，並投入自動化設備提升作業效率，毛利率有回升並穩住。嘉里大榮第三季毛利率回升至19.2％，較上季增加近兩個百分點。

其中，特色物流營收及獲利維持兩位數成長，包括科學城物流在化學品倉及保稅業務等科技物流持續表現強勁；疫情期間，醫藥物流受託於衛福部，執行防疫物資的倉儲與配送；冷鏈倉儲與配送也為民眾食品安全把關。

阮慧雯表示，嘉里大榮目前已發展出12項核心業務，除了常溫運輸配送占大宗，科學城物流營收占近10％、嘉里醫藥物流占5％，都是高價值高利潤服務，占整體合併貢獻提升。其中，科學城物流今年表現不錯，主要服務對象是高科技產業，發展成長性會受到台灣科技業影響。

嘉里大榮前三季淨利9.21億元，EPS為1.97元；累計前十月營收105.5億元、年減1.23％。

展望明年，嘉里大榮表示，營運策略以提升獲利能力為本，包含整合集團內部資源，提升作業效率並降低成本；現代物流與資訊科技密不可分，公司致力於資訊人才的招募，逐步汰換現有的資訊系統，開發功能更為完善的專業運輸與倉儲系統。