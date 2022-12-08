企業如何符合綠色金融優惠門檻？為發揮金融影響力引導產業淨零轉型，金管會與環保署、經濟部、交通部、內政部在8日共同公告「永續經濟活動認定參考指引」，訂出具體認定標準，鼓勵企業自願揭露營運主要經濟活動符合指引的情形，同時也鼓勵金融機構參考此指引，投資符合的企業，或調降放款利率等。

這次的指引，初步是針對部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業，共16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，金管會副主委蕭翠玲表示，這三大項產業約占銀行授信的近3成，未來會再逐步擴大產業。

金管會綜規處長胡則華表示，歐盟對此類永續經濟活動的投融資已採強制適用，但台灣是希望採取鼓勵自願採用及循序漸進的方式，若企業準備好了，就可用過去一年的經濟活動去認定，若符合，就揭露在年報、官網或ESG報告中，金融機構即可以去參考，決定投資、放款或提供相關金融商品與服務。

明年底前，金管會將公布一致的揭露標準與格式，再逐步推動更大範圍的永續經濟活動揭露，且金融業如銀行也會訂出相關自律及實施方式。

初步是針對部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業之16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續之認定參考指引，包括水泥生產、玻璃生產、新建築物、既有建築翻新、建築內高能源效率設備的安裝及維修、建築物或建築物內停車場的電動車充電站安裝及維修、建築智慧能源管理系統安裝與維修、再生能源科技設備安裝與維修、建築物收購與交易取得；機車、客車與商用車運輸；客運汽車運輸、貨運汽車運輸、客運軌道運輸、支持低碳公路運輸及公共交通基礎設施、倉儲、低碳機場基礎設施。

前瞻經濟活動13項包括再生能源的建置、氫能技術研發及建設、智慧電網及儲能技術研發及系統設置、高能效設備製造與高能效技術相關運用、低碳運輸技術相關運用、行人步行與自行車專用之基礎設施相關運用。