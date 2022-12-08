為達成2050淨零，經濟部希望再次推動節能設備汰換補助，並且已將相關預算送立院審議，規劃明年（2023）編列20億，協助民間700萬台汰換老舊冷氣與電冰箱，商業節能設備匡列10億元。補助案最快待立法院通過後，民間節能補助追溯到明年元旦起算，商業補助是新制度，因此從3月開始申請，不回溯。

值得注意的是，經濟部正在規劃服務業節能設備補助方案，包括營業場所導入能效1級空調及節能標章LED照明產品，及服務業系統節能專案補助，落實整體系統化設備汰換，相關申請最快明年3月上路。