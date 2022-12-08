鹿港鎮公所與彰化區漁會將再合作舉辦「烏魚樂時節」，分享烏魚子和烏魚料理。（本報資料照片彰化／吳敏菁彰化傳真）

今年暖冬，節氣已進入「大雪」，不只野生烏魚還抓不到，連養殖池烏魚結卵也銳減4、5成，不少養殖戶苦嘆，為交貨還得向外地買，價格上漲快兩成；彰化區漁會表示，為回饋客戶年節採購需求，烏魚子只微幅調整，而近兩年鰻苗穩定，人氣商品蒲燒鰻還降價了。

烏魚隨著冷風逐波南下，到彰化沿海是烏魚卵最飽滿肥美的階段，成就了鹿港烏魚子的產業又稱「鹿港烏金」。但今年天氣特別暖和，盛況不再，漁民抓獲數量至今還相當稀少，都在觀望是否到冬至，寒流來襲能助攻扳回一城。

野生烏魚可遇不可求，如今養殖烏魚已經相當發達了，只是受限於暖冬影響，結卵也不佳，就有養殖戶抱怨，養了10個池區，今年只收6個池區，且很多都還「殺不得」。

彰化區漁會表示，烏魚子和蒲燒鰻是漁會最熱銷的兩項產品，蒲燒鰻因近兩年鰻苗捕獲穩定，價格調降200元，一盒售價1600元。烏魚子產量減少，成本上揚，外地普遍價格是4兩900元，彰化區漁會微幅調整售價8兩一盒1500元。

彰化區漁會和彰化區漁會舉辦「烏魚樂時節」將在10日上午10點起在公會堂廣場開箱，分別在11點30分和下午14點30分，提供在地連續6年蟬連全國冠軍的烏魚子和當季烏魚料理的烏魚米粉，免費品嘗，每場次各200份。

鹿港鎮公所表示，彰化沿海養殖烏魚產業的發展，讓老師傅精湛手藝得以傳承，製成全國常勝冠軍烏魚子，「烏魚樂時節」成了「冬歡」活動壓軸。今年將邀請稻江科大餐飲系副教授吳文智展示將烏魚結合法式輕食料理的教學，並安排老師傅現場取烏魚子展演。