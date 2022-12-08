去年「2021公益交響音樂會Animation Best！動漫，最高！」大受好評。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高捷公司10日晚間7時將在中央公園站舉辦公益交響音樂會，從近期爆紅的「龍貓隧道」中的「龍貓」與宮崎峻同名動畫為發想，將重新詮釋龍貓、天空之城等宮崎駿知名歌曲。此外，當天有販售300張，每張200元輕軌少女隊特製版一卡通，一半所得將捐贈給中華民國喜願協會，傳遞城市新幸福。

每到12月，高捷公司都會舉辦免費入場的公益交響音樂會，繼大受好評的「2019 Fantastic Movie Themes公益交響音樂會」、「2021公益交響音樂會Animation Best！動漫，最高！」之後，2022年底第4度邀請全國重磅級管弦樂團-南台灣交響樂團以及當紅音樂演奏家長笛姐姐Lily、VTuber白月心宿、VTuber月城九曜，及高捷輕軌少女隊擔任主持人，將於10日晚間七時在中央公園站舉辦「2022高雄捷運公益交響音樂會～Best Collection of Miyazaki(宮崎駿)」

現場參加音樂會、站內搭乘捷運的民眾，均能感受到南台灣交響樂團重新詮釋風之谷、天空之城、神隱少女、魔女宅急便、紅豬、心之谷、魔法公主、龍貓、貓之報恩、霍爾的移動城堡及崖上的波妞等宮崎駿動畫名曲，還能在音樂會中看見長笛姐姐cosplay神隱少女的千尋和龍貓中的小梅。

再者，接下來還有VTuber白月心宿、月城九曜、萊菈．希格娜斯的精彩演出，透過投影技術，能跟現場觀眾打招呼、玩小遊戲等互動；音樂會除了規畫主舞台區，還有鳳翼天翔天幕投影、現場轉播及高捷YouTube頻道網路直播，邀請現場民眾及線上網友一齊歡度周末夜。

此外，為響應公益，高捷公司除邀請中鋼集團教育基金會、聯邦商業銀行、動漫餐廳KIRABASE及遠星文創比鄰星域鼎力贊助，共同推動城市藝文活動外，當日晚間6時起販售300張，每張200元輕軌少女隊特製版一卡通，數量有限，售完為止，並將一半所得，致贈中華民國喜願協會，一同協助完成重症兒童最後願望，一起傳遞城市新幸福。

高捷公司副總經理林誌銘表示，年底除了公益音樂會，高捷還將參加夢時代大氣球遊行並舉辦蜜柑耶誕路跑，讓高捷系統洋溢幸福歡樂氛圍。