歐盟就中國去年對立陶宛實施的懲罰性貿易限制措施向世界貿易組織(WTO)投訴，指稱其不合理的脅迫性措施損害了這個波羅的海小國和歐盟的利益。

《華爾街日報》報導說，歐盟週三表示，由於中國的限制，今年截至10月，中國與立陶宛的貿易額下降了80%。在立陶宛強化與台灣的關係之後，中國幾乎完全限制了從立陶宛進口商品，限制措施涵蓋了直接從立陶宛出口的商品，以及任何其他歐盟國家出口含有立陶宛成分的商品。

歐盟在聲明中表示，中國對立陶宛的政策是一種歧視性和脅迫性措施。

報導說，中國官員暫未回應就歐盟此舉置評的請求。

歐盟貿易辦公室表示，為了保護歐盟成員國的智慧財產權，歐盟另外還投訴中國限制歐盟高科技專利持有者在中國境外提起訴訟的做法。該辦公室表示，這些限制被稱為「禁訴令」，禁止歐盟專利持有者執行其專利權，禁訴令也包括在歐盟法院。

歐盟稱，違反中國的規定可能導致每天逾13萬歐元（約13.6萬美元）的罰款；禁訴令也影響到歐洲的移動通信技術製造商等公司。