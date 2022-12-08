國民黨台北市議員徐巧芯近日砲打綠營被喻為女戰神，前民進黨立委沈富雄曾稱讚徐巧芯有戰鬥力、是非分明，而且有在動腦筋，更預言16年後，也許她會當總統。沈富雄今天(8日)透露，綠營最近最討厭的事情是，他肯定他們的心頭大患徐巧芯。

沈富雄今(8日)在廣播節目《POP撞新聞》中爆料，最近他才聽說，綠營最近最討厭的事情是，他肯定徐巧芯，他曾稱徐巧芯16後若選上總統，他剛好100歲。他讚美一下徐巧芯，綠營不高興什麼？因為現在徐巧芯是綠營的心頭大患，他肯定他們的心頭大患，綠營當然很討厭他，這個邏輯是很簡單的。

沈富雄接著表示，人類的七情六慾，千萬年的遺傳，是跑不掉的。你怕徐巧芯，所以討厭徐巧芯；他肯定徐巧芯，就討厭他。主持人問到，被罵得越慘的，代表他戰力越強。沈富雄表示，人不招XX，是庸才；人不討罵，是庸才。

另外，沈富雄還透露，有一位空軍退役的，一天到晚罵他，那個人可能本來以為他是「綠蛆」，但最近不罵他了，大概在這麼長的時間中看出，他這個人不壞，這種人不少，不過他都算了。