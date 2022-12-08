金鐘影帝李銘順攜手北影非常新人雷嘉汭，赴新加坡宣傳全新台劇。（鏡文學提供）

銘順飾演具有正義感的公設辯護律師佟寶駒。（鏡文學提供）

雷嘉汭飾演懂東爪哇方言的印籍幫傭Leena。（鏡文學提供）

金鐘視帝的李銘順攜手北影非常新人雷嘉汭，為全新主演的律政影集《八尺門的辯護人》於新加坡宣傳。劇中李銘順飾演公設辯護律師佟寶駒、雷嘉汭飾演印籍看護Leena，因緣際會下佟寶駒找上Leena替殺害台籍船長的印尼籍漁工辯護，更意外發展出複雜的情感糾葛。

雷嘉汭爆料李銘順的角色對她有點輕浮：「劇裡面寶哥有點喜歡Leena，會私下約出去，還想送禮物，但Leena只把他當大叔。」李銘順一旁笑道：「我的角色就是輕浮、油條又有正義感的大叔。」

雷嘉汭在劇中對外說李銘順是她男友的爸爸，讓李銘順大為不滿，自稱明明也可以是她男朋友，這種「格差戀」正流行，至於這段三角關係最終會如何走下去，三人到底是父女、父子或是單純的隊友情誼？兩人笑說：「我們來海外連線問問初孟軒。」如此保密到家，令人又更期待角色之間究竟會產生怎樣的變化。

導演唐福睿則表示：「這個故事在探討一個年輕漁工為什麼會變成冷酷的殺人犯？在法庭上遇到各種不公平及偏見會有多無助？主角佟寶駒的設定也十分有趣，他試圖掩蓋自己原住民的出身，同時身為公設辯護人不得不面對身份矛盾的衝突，而這樣的衝突最終也讓他與部落和解。為了不讓這個故事變得太沉重，我在裡面加入了喜劇、推理和法律懸疑等元素。」

《八尺門的辯護人》原著小說獲得鏡文學百萬影視小說首獎、金鼎獎、金典獎、讀墨電子書平台讀者票選第一名等多項大獎，影集亦獲得文化部110年度電視節目製作2000萬元補助文化策進院（文策院）「內容開發專案計畫」劇本開發支持，目前剪接後製中，預計於2023年第二季播出。