宜蘭縣羅東鎮竹林國小在女子花式跳繩雙人賽及混合團體賽2項目，奪得「金質獎」，完成三連霸的佳績。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮竹林國小在女子花式跳繩雙人賽及混合團體賽2項目，奪得「金質獎」，完成三連霸的佳績。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮竹林國小在男、女生團體1分鐘計次賽中，分別跳出215下及205下，刷新同校學長姊2020年創下的210、198下及全國紀錄。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東鎮竹林國小跳繩隊，在教育部體育署主辦的「111學年度全國各級學校民俗體育競賽」中成績亮眼，不僅獲10面金牌，男生及女生團體1分鐘計次賽更雙破大會記錄，為全國小學第一；其中，女子花式跳繩雙人賽及混合團體賽2項目，選手們也不負眾望，一舉奪下最高殊榮「金質獎」，完成三連霸的殊榮。

一年一度的全國各級學校民俗體育競賽，12月3、4日在國立台南大學舉辦，竹林國小在跳繩比賽項目中大放異彩；今縣府教育處長王泓翔、校長王銘德公開表揚選手們；家長會長黃偉特特別到校頒發獎金，大讚他們是「竹林之光」。

王銘德說，學校長久以來肩負著宜蘭縣民俗體育競賽跳繩項目的選手培育及推廣，感謝縣府教育處不斷挹注資源與支持，此次成績能如此優異，特別感謝教練、家長的彼此協助，期許選手們能再接再厲、再創佳績。

此次賽事中，竹林國小在女子花式跳繩雙人賽及混合團體賽2項目，奪得「金質獎」，完成三連霸的佳績；另在男、女生團體1分鐘計次賽中，分別跳出215下及205下，刷新同校學長姊2020年創下的210、198下及全國紀錄，讓各縣市中學及大專組選手望塵莫及，可見竹林國小選們手的高操技巧和絕佳默契。

教練林惠群表示，這些小朋友秉持堅持到底、永不放棄的精神做最好的表現，且以不耽誤學業為原則，利用早自習及午休時間練習；指這次花式團體賽能表現這麼好，全都是大家超強團聚力，最重要的是想贏得勝利的心。

選手黃羽薇說，雖然練習過程中，甩繩的手很痛，甚至起水泡、長繭，但很想要跳好、得第一，從沒想過要放棄；因練習時間很有限，把握每一次練習，並跟隊友們培養默契，一起練到成功，所以這次拿到冠軍真的很開心，辛苦都是值得的。