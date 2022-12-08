舞台劇《沒有人想交作業》演員群出席總彩排。（《沒有人想交作業》劇組提供）

舞台劇《沒有人想交作業》演員群出席總彩排。（《沒有人想交作業》劇組提供）

春河劇團與笨鳥工作室共同推出的舞台劇《沒有人想交作業》，將於9日至11日在臺北表演藝術中心藍盒子劇場演出，製作人楊帛翰與導演吳維緯8日率演員高英軒、梁正群、王鏡冠、陳家逵、葉文豪、韋以丞共同出席記者會，幾位演員表示，上次「讀演版」與這次舞台劇兩個版本的差異性真的滿大的，幾乎可以說是兩齣不同的戲。

演員表示，對他們來說，上次「讀演版」好像已經是另一個世界的感覺了，上次是拿著劇本讀劇，這次是劇場版，形式不同，因為放下了劇本，對手戲的演員給予的情感、能量、動作表現會更多，因此自己給出去的回應也很不同。陳家逵表示，因為6位演員都很熟，所以會有很多笑點，也因為不能拿本，大家在場上都會講一些幹話，講著講著就會離題，忘記劇本。

有趣的是，陳家逵是今天到總彩現場才看到韋以丞扮女裝，受到驚嚇的他直接衝下舞台大叫「有鬼」，笑翻眾人。由於這次在北藝中心的不同廳同時有3組戲在演出，其他劇的演員也很熟，陳家逵也透露，「在隔壁廳演出的羅北安老師，就被吸引，決定周六下午先看完《沒有人想交作業》後，再回去演晚上的《台灣有個好萊塢》！」

導演吳維緯表示，這是一個講述男人40歲以上關於友情、關於工作、關於感情的戲，相較於讀演版，這次在劇場演出的版本，會挖掘得更深。其實大叔有很多情感面上的東西，很多是我們在他們的笑鬧當中是看不出來，但是幾杯酒下肚之後就會看出來，也容易吐露心聲，「因此，我們的舞台全部是以啤酒籃去堆疊組合出來的。同時也保有大叔可能會和你近距離靠近的可能，會有意想不到的收獲」。 吳維緯也表示，40歲的時候有很多作業要交，30歲時也有很多作業要交，人生的作業總是有很多要交，未來我們也還會有很多作業，但我們是交給自己還是要交給這個人生呢？歡迎大家來劇場看戲，然後帶著自己的答案離開劇場。他透露目前的觀眾群以女性居多，顯示很多女性其實真的很想理解中年大叔的心情，他們也很希望大叔們能來看戲，分享屬於男人的心情。

製作人楊帛翰表示，因為藍盒子的舞台與觀眾的距離還是較親密的，因此，劇場版中演員表現出了更多的表情、更細膩的動作，如果說讀演版是漫畫，那劇場版就是繪畫，他的情感流動是更多樣化的。

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