連鎖業奧斯卡「2022傑出店長」選拔活動，在今年疫情波動、景氣趨緩及企業衝刺業績等多重壓力下，歷經半年重重關卡考驗，台灣連鎖暨加盟協會TCFA宣布39位店長突破重圍當選傑出店長，其中，包括麥當勞、屈臣氏、麗嬰房、台灣大哥大、燦坤等整體表現更較以往亮眼。

而包括信義房屋、遠傳電信、台灣大哥大、康是美、屈臣氏、麗嬰房、統一超商、全家便利商店、麥當勞等企業，平均有兩位以上當選傑出店長，首度參選的經典數位印刷，以及重返戰場的麗嬰房、優尼聖等店長表現亦出色，奪下佳績。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）主辦的第25屆「全國商店傑出店長選拔」活動，三年來受疫情衝擊，堅持店長人才培育工作不能間斷，做好防疫，持續推動選拔活動，近兩年將社區清掃項目調整為防疫新生活運動，進行門市清掃，打造安心環境，多數領導品牌看重人才培育，今年參選人數比去年增加，共有171位優良店長參賽。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡表示，從2022傑店選拔結果看出，後疫情時代，企業決勝的關鍵仍是人才素質，虛實融合全面開攻，強化體驗，專業SOP只是基本功，不斷客製化滿足顧客需求，積極展現個性風格，是店長經營能力再進化的目標。

此項活動獲歷任總統肯定，傑出店長更獲總統公開表揚，也因此年度傑出店長已成為連鎖業店長追求的最高榮譽，更是各家連鎖企業高度重視的價值，為此各企業積極推派強將參選，優異難評，評審團壓力極大，傑出店長選拔總成績公布，各組分數居首的店長分別是信義房屋洪薏珺、遠通電收梁琇琪、康是美陳姿廷、全家便利商店吳宛倩、麥當勞彭仲萱等。