搶搭再生醫療雙法商機，以羊水幹細胞為主的永立榮8日宣布，開發攝護腺癌術後勃起功能障礙適應症的新藥，明年第三季將在台、美啟動臨床，而首創全球鹿羊水外泌體保養品，本月已上市開賣，目前正和加拿大、北美大廠洽談合作進軍海外市場。

永立榮是由前燦圓董事長簡奉任在2015年創立，目前股本1.5億元，預計明年第三季登錄戰略新版，因此，內部也規劃3月增資8千張，每股30元，將引進科技大咖、CDMO和保養品大廠為策略股東。

簡奉任指出，永立榮的鹿羊水幹細胞外泌體原料已經取得國際INCI 認證，成為國際認可的保養美妝，可望進軍國際市場。目前也完成羊水幹細胞捐贈者試驗與GTP相關稽核準備，正在積極籌備將旗下幹細胞治療新藥，推進臨床試驗階段。

簡奉任說，INCI字號猶如藥品的學名（Generic），獲得登錄，證明其成分為獲得認可，可作為美妝保養品原料，在國際通用。永立榮已研製出母鹿羊水幹細胞作為保養品原料，並在今年3月間提出申請，於10月中下旬順利取得INCI。該公司以「EXOCARE」為自有品牌，開發的保養品已在台灣進行銷售，目前更向國外市場進軍，未來將提供原料給國際廠牌，擴大利基。

永立榮總經理暨技術長黃效民是全球第一個分離並擴增人體羊水幹細胞的發明者，取得全球第一個羊水幹細胞專利，並開發動物幹細胞外泌體的相關技術，用於美妝保養品原料。

黃效民表示，「外泌體」是細胞分泌的細小囊泡，可以在細胞間傳送訊息，促進再生或修復。近年許多研究也證實，除了幹細胞，外泌體也具有生長因子與抗發炎因子，也具有修復組織或再生能力，以及降低發炎反應，去除自由基與氧化傷害等效果。

黃效民表示，羊水幹細有很強的再生能力，產出再生細胞的數量也比其他幹細胞更多；分化後，也比較不容易老化。它是唯一具有外胚層特性，可分化成神經細胞，這點是其他來源間質幹細胞所沒有具備的特點。

簡奉任說，永立榮已先鎖定退化性疾病與神經性障礙疾病領域，除了治療攝護腺癌術後勃起功能障礙新藥，明年第三季在台、美一期臨床外，治療乾眼症新藥預計2024年臨床，未來希望每年都有一個新案進入臨床。