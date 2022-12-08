橋頭科學園區發展在即，行政院推動「大南方大發展南台灣發展計畫」，主打串聯台南、高雄各產業園區與科學園區形成全台最大的科技走廊，但交通建設明顯落後。民進黨立委邱志偉日前在立法院要求交通部官員，應加速台39線、台61線整體開發期程，不要落後太多。

邱志偉表示，台39線南延仁武案，北自阿蓮區台28線往南至仁武區水管路，全長20.8公里，經費預估約219億元新台幣，預計2031年全線完工，現正由公路總局做可行性評估期末報告審查，預計明年1月報交通部審查，與原定今年底通過行政院核定的規畫相去甚遠，進度明顯落後。

邱志偉說明，國道1號（路竹－楠梓）交通時常壅塞，橋科、楠梓、仁武等園區2024年完工在即，後續北高雄及白埔園區也將在2028年及2030年相繼完工，聯外交通需求殷切，急需台39線南延案挹注區域路網服務量能，如果台39線南延仁武案要等到2031年才能通車，並無法及時滿足地方發展衍生的交通需求，行政院應再檢討如何縮短本案開發期程。