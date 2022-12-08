甫獲得2022「台灣25大最佳國際品牌」第19位的威剛科技 (3260)，秉持著創新未來之核心價值，今年7月與旗下電競品牌XPG共同打造首波加密作品 「Xtreme Saga Fan Club」NFT。憑著超有誠意的賦能及Discord社群中與用戶良好的互動，項目預售2小時就全數完售，創下電競品牌發行NFT的銷售奇蹟。在眾多粉絲引頸期盼下，官方宣布推出第二波加密作品「Xtreme Saga Fan Club - CryptoMera」，限量1001張，更精心設計雙週抽獎，包含筆電、鍵盤、滑鼠、耳機等眾多好禮，長期用心經營NFT鐵粉，NFT官網今日(8日)上線。

NFT價值倍數增長 粉絲瘋搶第二波白單

XPG所發行的NFT在近期區塊鏈大環境的逆勢中，依然交出亮眼成績單。首波預售瞬間完售，且發行至今，不僅沒有跌破白單發行價，特殊卡面Mera的99張NFT，目前二級市場僅有1張以發行價20倍的售價掛單，其餘持有者都不願輕易拋售。

XPG今日釋出「CryptoMera」全新官網，宣布第二波NFT科技寶箱盲盒即將在2023年1月 18 日（GMT+8）公開販售。粉絲可透過官網、Discord來關注最新消息，並與官方進行交流互動。在第二波NFT發行前，官方也針對 Discord 活躍用戶提供限時身份組預購名額， 105 組的限量額度已被粉絲搶購一空。

本次所發行的1001枚盲盒，開圖後除了保有第一波的三位主角 Mera、Xenia、Gaia之卡面人物外，還增加兩位品牌故事中舉足輕重的要角 Prime及Mera的妹妹Adara也將於解盲後首度出現，Mera卡面也新增SR 與SSR的特殊卡面設計。官方預告接下來還會透過 Discord 及合作項目AMA發放白名單，獲取白名單的渠道、模式和詳細賦能內容，也將在社群中陸續揭曉，敬請關注社群公告。

XPG NFT項目旨在透過區塊鏈技術與機制設計，結合玩家回饋與分享，跟玩家在元宇宙裡也一同追尋效能體驗，本次 NFT 更與 ACE跨領域合作，讓沒有買過 NFT 球迷能在合法且有法幣信託的「ACE加密貨幣交易所」，用新台幣買以太幣（ETH）進而買NFT，一起進入最夯的元宇宙領域。我們期望科技應用在現實生活中，透過項目的發行，讓NFT不僅是一個存在錢包裡的好看jpg，也是能體驗電腦硬體裝備的入場券！

XPG CRYPTOMERA NFT相關資訊：

CRYPTOMERA 預售日期：2023年1月16日至1月17日

CRYPTOMERA 公售日期：2023年1月18日起

CRYPTOMERA盲盒開圖：2023年2月10日