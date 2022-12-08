台版柬埔寨案造成3人死亡，死者家屬8日至士林地檢署開庭，犯罪被害人保護協會士林分會舉辦一路相伴法律座談會，分會主委林志銜表示，將提供律師讓家屬充分諮詢，降低對訴訟的不安及焦慮。（犯保士林分會提供）

台版柬埔寨案61人遭虐其中3人死亡，士林地檢署11月現已收押嫌犯「茶董」陳樺韋等22人，黃男、黃女、林男遭棄屍，其中10月18日墜樓身亡黃男的家屬，8日自新竹北上赴士林地檢署領取死亡證明書，黃男的二哥稱「我弟弟的個性，絕對不可能輕生，一定是有人推他下去，希望法官判惡徒死刑。」

犯罪被害人保護協會士林分會協助死者家屬委任律師，讓家屬充分了解相關權益，黃男的大哥、二哥、女兒與律師會談後，感謝犯保協會給予協助，死者的二哥稱「弟弟38歲，現已當阿公，女兒現又懷孕6個月，絕對不可能輕生」強調死者有很多活下去的理由。

黃二哥稱，弟弟10月6日離家出門找工作，希望能多賺一點錢，幫助女兒撫養2名孫女，父女每天都會聯繫，7日還有通話，8日以後失聯。黃質疑，墜樓當時發出巨響，竟然沒有人聽到，還能將屍體從3樓平台將搬到地下室，再前往南投棄屍，非常不可思議，希望檢察官能詳細調查，揪出所有惡徒。

協助法律諮詢的犯保士林分會表示，3名被害人遺體尋獲之際，犯保人員第一時間至殯儀館陪同解剖相驗，並向家屬簡單說明各項法律訴訟權益及提供訴訟獲知平台訊息，啟動一路相伴陪同服務。

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