台大雲林分院針對莿桐麻園社區老人的上肢力量不夠問題，復健科設計為期3個月的上肢運動復健計畫，3個月後明顯成果。（周麗蘭攝）

台大雲林分院阿波羅計畫由前副院長劉宏輝所推動，今年8月歸建總院，他除推動阿波羅計畫，，落實照顧偏鄉長者，致力弭平城鄉醫療差距，並主筆撰寫國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心規劃構想書，獲「111年度台灣醫療典範獎」肯定。（本報資料照片）

臺大雲林分院4年前下鄉到16鄉鎮與長青食堂合作推動「阿波羅計畫」迄今，透過遠距監測、社區篩檢、用藥分析、營養分析、專業衛教、運動課程幫助老人家延緩老化、降低失能，老人家明顯提升肌力，連坐輪椅的老人家改善生活品質，今（8日）在莿桐鄉舉行成果發表會，老人家十分感激。

臺大雲林分院2018年調查發現，雲林縣長者的肌力不足情形嚴重、有些偏肥胖、有些吃藥過多，前副院長劉宏輝於是推動阿波羅計畫，以長者的需求為導向，下鄉提供監測、篩檢、營養、衛教服務。

該院神經部主任張楷杰表示，營養、運動是維持健康的不二法門，參與阿波羅計畫的社區都提供「寶貝機」以監測血壓、握力、膝蓋肌力等指數，針對社區長者弱點導入健康資源，而非制式的健康處方。

張楷杰舉例，長者除肌力不足外，有些飲食的澱粉、鹽分也太高，因此推動「一日一蛋」計畫，除取代過多白飯份量，也增加蛋白質攝取，莿桐麻園社區老人的上肢力量不太夠，復健科同仁就設計為期3個月的上肢運動復健計畫，3個月後明顯成果。

86歲陳金鳳阿嬤說，以前背部硬梆梆，想要彎下腰、指尖要碰地不可能，沒想到跟著復健師動一動，現在手掌可以觸地，走路更有精神。93歲拄助行器的阿桃阿嬤手腳也變得靈活，希望繼續運動下去。

張楷杰說，4年來社區從幹部到志工始終秉持熱情，甚至不畏疫情期間的風險，持續為長者量測各項生理數據，再傳輸到院內交由專業團隊分析，這個計畫「只要社區不想離開，我們就不會離開」。

阿波羅計畫由前臺大雲林分院副院長劉宏輝所推動，今年8月後已歸建臺大總院，他在臺大雲林分院任職副院長期間，主筆撰寫國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心規劃構想書，同時推動阿波羅計畫落實照顧偏鄉長者，致力弭平城鄉醫療差距，獲「111年度台灣醫療典範獎」肯定。