源自英國老品牌MG被中國上汽集團併購後，中文品牌稱為「名爵」，今年正式重返台灣市場，9月官網開放線上訂車，一開賣就破2500張訂單爆了，令外界跌破眼鏡。有國產車經銷商認為「車子還不夠神，最神的是價格。」；對此被網友狂酸「鬼扯，MG比對岸貴快一倍了」、「MG賣89萬叫做神價?」、「MG上個月在中國銷量只排在第19名」、「英國血統，指的是前面那個車標吧」。

中華汽車新進代理英倫品牌MG汽車來台產銷，首款車HS於9月開始預售，其中搭載1.5升渦輪增壓汽油引擎的車型，訂出89.9萬元的同級最低價，加上HS高規格的安全系統、內外裝配備設定，直逼競品定價逾百萬元的頂規車型，打造超高CP值的特色；而HS PHEV馭電版雙動力車型，售價118.9萬元，為國產第一台PHEV，120萬元有找的價格更顯超值，在當前新車售價一片「漲」聲中，格外獲得精打細算的台灣消費者青睞。

商業周刊報導，過去中國車在台灣從沒有賣好過，包括中國新能源車龍頭比亞迪都無法存活，而MG車之所以能意外躥紅，中華汽車副總經理錢經武認為，「中國車不是票房毒藥，真正票房毒藥是品質差，而國產化正是確保品質的重要解方。」

分析MG車能被國人接受的兩大關鍵，一是該品牌年賣47萬輛車，半數都在歐洲市場，當地對新能源車要求最嚴苛，證明設計、品質具有國際水準；再者，該車在桃園組裝，由台灣組車廠品質把關，能突破消費者心理關卡。

報導指出，一位不具名國產車經銷商私下透露，「MG車子還不夠神，最神的是價格。」

不過多數網友持不同看法，紛紛吐槽「同一輛車中國賣50幾萬台幣的價格，來台灣賣90萬」、「不用一直強調新能源，價格才是重點」、「缺電，缺充電樁，充電時間長，實際里程短，想取代油車還早」、「成立的比韓國車還早，結果技術完全被韓國海放，保護政策讓台灣人付出多一倍的代價來買車」「笑死 國產車結果是進口中國車來賣」、「補助是在補啥？結果賣外國車？」。